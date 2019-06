Liebscher: Schauen wir uns die NSU-Morde an: In Sachsen, Thüringen, in Hessen, überall waren V-Personen im näheren Umfeld der Täter und Taten. Sie haben keinen Mord verhindert. Stattdessen haben sie mit staatlichen Geldern Nazistrukturen aufgebaut, zum Beispiel den Thüringer Heimatschutz.