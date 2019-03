Ghosn kann die Untersuchungshaft auf Kaution verlassen.

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Nach mehr als drei Monaten in Untersuchungshaft steht die Freilassung des in Japan angeklagten Automanagers Carlos Ghosn kurz bevor. Ein Gericht in Tokio gab dem Antrag seines Verteidigers auf Freilassung auf Kaution statt und lehnte den Einspruch der Staatsanwaltschaft gegen die Entscheidung ab.



Ghosn kann das Gefängnis verlassen, sobald die Verteidiger die auf 7,9 Millionen Euro festgesetzte Kaution bezahlt haben. Er war im November wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen festgenommen worden.