Für eine Auslieferung muss der Puigdemont vorgeworfene Straftatbestand grundsätzlich auch in dem Land existieren, in dem er festgenommen wird. Bei "Rebellion" und "Aufruhr" ist dies in Belgien nicht der Fall. Bei 32 Straftatbeständen gilt die sogenannte "beiderseitige Strafbarkeit" als Voraussetzung für eine Überstellung zwar nicht; unklar ist aber, welche Vorwürfe gegen Puigdemont genau darunter fallen könnten.



Die Rechtswissenschaftlerin Anne Weyembergh von der Freien Universität Brüssel sagt voraus, dass die Definition der Vorwürfe zu "gewissen Schwierigkeiten" führen könnte. Puigdemont wird bei einer Festnahme voraussichtlich Rechtsmittel gegen seine Auslieferung einlegen. Sein Anwalt könnte argumentieren, dass die Grundrechte seines Mandaten in Spanien gefährdet seien. Puigdemont spricht von einem "politischen Prozess", der ihm in Madrid gemacht werden solle. Experten sehen die Erfolgschancen einer Berufung aber als äußerst gering an.