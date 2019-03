Roundup, ein Unkrautvernichter von Monsanto. Archivbild

Bayer hat in den USA wegen des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat vor Gericht einen schweren Rückschlag erlitten. Eine Jury in San Francisco gelangte zu dem Urteil, dass das Unkrautvernichtungsmittel Roundup der Bayer-Tochter Monsanto einen "erheblichen Faktor" bei der Verursachung der Krebserkrankung des Klägers Edwin Hardeman ausgemacht habe.



Damit geht der Prozess nun in eine zweite Phase, in der geklärt werden soll, ob Monsanto über Risiken hinwegtäuschte.