Moderator Thomas Walde spricht mit Juso-Chef Kevin Kühnert.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Juso-Chef Kevin Kühnert kritisierte in der ZDF-Sendung Berlin direkt "sehr schräge Kompromisse" der Verhandlungspartner von Union und SPD. Konkret nannte er das Thema Rente - die Grundsatzfrage, ob es perspektivisch noch eine gesetzliche Rente geben wird, die Lebensstandards sichere, werde in eine Kommission verschoben.



Union und SPD seien in den vergangenen Koalitionen sinnvolle Kompromisse eingegangen. Das jetzige Ergebnis sei ein "Sammelsurium von Kommissionen und Prüfaufträgen".