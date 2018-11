Da müssen Leute aus Berlin auch mal ihren Hintern hinbewegen und Präsenz zeigen. Juso-Chef Kevin Kühnert

In Sachsen könnte bei der Landtagswahl 2019 die AfD stärkste Kraft werden. Es sei wichtig, dass "die da oben" vor Ort sichtbar würden, um den Vorwurf zu entkräften, man interessiere sich ja eh nicht für das, was da passiere. Kühnert ist seit genau einem Jahr Chef der Jusos, am 24. November 2017 wurde er mit 75 Prozent Zustimmung gewählt.



"Mein Büro hat die klare Ansage, Ost-Termine haben immer Vorrang, völlig egal, ob 20 oder 200 Leute da sind", sagte Kühnert. Angesichts der geringen Präsenz mit eigenen Büros müsse man auch über SPD-Busse nachdenken, mit denen man kleinere Orte ansteuern könne.