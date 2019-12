Die Union wird zeigen müssen, wo sie sich da bewegt.

Kühnert: Das sind Beispiele, über die jetzt gesprochen werden kann. Und wo unser Parteitag am Freitag, Samstag, Sonntag entscheiden wird, was davon für ihn wirklich wichtig sein wird und wie wir diese Verhandlungen gestalten. Aber eines, was Sie gerade genannt haben, Investitionen beispielsweise - na klar, damit sind die beiden angetreten. Und es ist doch beeindruckend: Wir sind in einer Zeit, in der der BDI, also die Industrie in Deutschland, zusammen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund rausgeht und sagt: Wir brauchen eine Investitionsoffensive von 450 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren. Die Forderung von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans war 500 Milliarden in den nächsten zehn Jahren. Ich glaube, da kann man zusammenkommen, und die Union wird zeigen müssen, wo sie sich da bewegt.