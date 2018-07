Kevin Kühnert: Uns Jusos ist daran gelegen, dass die SPD glaubwürdig bleibt. Und glaubwürdig heißt, dass sie bei ihren Beschlüssen bleibt. Der Parteivorstand hat am Wahlabend und noch einmal am vergangenen Montag einstimmig beschlossen, das man mit uns über alles reden kann, nur über eines nicht: eine große Koalition. Und das ganz klar aus inhaltlichen Gründen. Diese Koalition ist am 24. September mit 14 Prozentpunkten Verlust abgewählt worden. Die Menschen in Deutschland wollen wieder, dass Kontroverse in die Debatte kommt. Wir Jusos wollen das auch und werben deswegen, dass die anderen Optionen ernsthaft besprochen werden.