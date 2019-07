Das Ratespiel "Just One" ist "Spiel des Jahres 2019". Es kann von drei bis sieben Spielern ab einem Alter von acht Jahren gespielt werden, die Begriffe erraten müssen. Das Spiel ist im Verlag Repos Production (Brüssel) erschienen und wird von Asmodee (Essen) vertrieben. Es sei "genial durch seine Einfachheit", urteilte die Jury. Nominiert als "Spiel des Jahres" waren neben "Just One" auch "L.A.M.A" vom Amiga-Verlag (Dietzenbach) und "Werwörter" von Ravensburger.