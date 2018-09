Die 18 und 20 Jahre alten Verdächtigen sitzen wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Untersuchungshaft. Der Fall sorgte in Köthen für Trauer, aber auch dafür, dass rechte Gruppen mehrere sogenannte Trauermärsche durch die Stadt organisierten. Mehrere Hundert Rechtsextreme waren in Köthen auf die Straßen gegangen, die Polizei ermittelt unter anderem wegen mehrerer Fälle von Volksverhetzung.



Zuletzt hatte der AfD-Abgeordnete Hannes Loth die offiziellen Angaben zur Todesursache angezweifelt und der Landesregierung Vertuschung vorgeworfen. Grund dafür ist eine im Netz kursierende Audiodatei, in der eine mutmaßliche Augenzeugin ihre Beobachtungen schildert. Darin erzählt sie, dass drei Männer den 22-Jährigen festgehalten und geschlagen haben sollen. Als er umgefallen sei, "haben sie ausgeholt wie so beim Fußballspielen, (...) haben ihn dann halt alle an den Kopf getreten und im Bauch noch mal rein". Die Sprecherin aus der Aufnahme sei inzwischen ermittelt und befragt worden, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt aus Dessau-Roßlau, Horst Nopens.