heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Bundesjustizministerin Katarina Barley sieht im Facebook-Skandal freiheitliche Grundsätze in Gefahr. "Hier geht es wirklich um eine Bedrohung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit", sagte die SPD-Politikerin im ZDF. "Facebook ist nicht im rechtsfreien Raum, und das müssen wir auch deutlich machen."



Am Montag trifft Barley hochrangige Vertreter des sozialen Netzwerks in Berlin. Zuvor war die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica unerlaubt an Daten von Millionen Facebook-Nutzern gekommen.