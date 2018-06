Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will den Anstieg der Mieten in Ballungszentren mit neuen Pflichten für Vermieter bremsen. Unter anderem sollen Vermieter künftig in vielen Fällen die Vormiete offenlegen müssen, damit ersichtlich wird, ob sie von den neuen Mietern einen zu großen Aufschlag verlangen.