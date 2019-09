Lambrecht: Wir können darüber reden, wie wir die Plattformbetreiber in die Verantwortung nehmen, damit Strafverfolgung möglich ist. Was eine Neuerung durch das NetzDG ist, dass grundsätzlich Informationen an Strafverfolger weitergegeben werden können. Das gab es vorher ja nicht. Da haben wir schon einen Fortschritt.



Aber was wir ja in manchen Fällen sehen - es gibt einen Richtervorbehalt, bevor solche Informationen dann weitergegeben werden - dass es da nicht immer zum Erfolg führt, den man sich wünscht. Deswegen werden wir überlegen, wie wir da noch weiter rangehen können, um das zu verbessern, damit die Informationen besser zu den Strafverfolgungsbehörden kommen.