Viele Kommunalpolitiker überlegten, ob sie sich überhaupt noch engagieren sollten. "Das kann nicht sein. Der Staat muss sich wehren", sagte Lambrecht.



Im Kampf gegen Hassbotschaften in sozialen Netzwerken will die Justizministerin zudem die Betreiber stärker in die Pflicht nehmen. Diese müssten verpflichtet werden, innerhalb kürzester Zeit Nutzerdaten an Staatsanwaltschaften herauszugeben. "Morddrohungen, Volksverhetzungen und rassistische Verunglimpfungen im Internet müssen hart verfolgt werden", sagte Lambrecht dem "Spiegel". Wenn die Anbieter jedoch nicht mit der Justiz kooperierten, werde das künftig "harte Konsequenzen" haben: "Dann drohen hohe Bußgelder."