Christine Lambrecht (SPD) ist Bundesjustizministerin.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will das heimliche Fotografieren unter Röcke und Kleider per Gesetz unter Strafe stellen. "Wer Frauen und Mädchen heimlich unter den Rock fotografiert, greift massiv in ihre Intimsphäre und ihr Persönlichkeitsrecht ein", sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



"Upskirting" nur als Ordnungswidrigkeit zu ahnden, biete keinen effektiven Schutz. Tätern werde nicht klar, dass ihr "demütigendes und herabwürdigendes Verhalten" absolut inakzeptabel sei.