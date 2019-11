Es gibt Richter am Obersten Gericht aus der vorigen Zeit, die es vorziehen, von den kommunistischen Behörden als von der Regierung des freien Polens nominiert zu werden. Polens Justizminister Zbigniew Ziobro feiert das Urteil des EuGH

Zum anderen ist und bleibt ausgerechnet das Verfassungsgericht fest in PiS-Hand, die Richter dort sind auf Regierungslinie. Und so sagt Justizminister Ziobro heute: "Das letzte Organ, dem das letzte Wort in Bezug auf die Organisation der Justiz in Polen gehört, ist das Verfassungsgericht."



Die Katze beißt sich also in den Schwanz, das Urteil erscheint etwas zahnlos, und doch sendet der EuGH durchaus das Signal an Polen: wir lassen Zweifel an hinreichender Unabhängigkeit erkennen, bitte überprüfen.