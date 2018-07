Polens Oberste Richterin ignoriert Zwangsruhestand. Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Die Vorsitzende des Obersten Gerichts in Polen, Malgorzata Gersdorf, hat ihre erzwungene Pensionierung durch die Regierung vorerst ignoriert. Die 65-Jährige erschien heute an dem Gericht, obwohl für sie nach einem neuen Gesetz der Regierungspartei PiS am gleichen Tag der Ruhestand begann.



Nach einem umstrittenen Gesetz der Nationalkonservativen müssen Richter des Obersten Gerichts seit 4. Juli bereits mit 65 statt wie bisher 70 Jahren in den Ruhestand gehen.