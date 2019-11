Für den heute 63-Jährigen folgte ein jahrelanger Kampf um seine Freiheit. Erst als bei internen Ermittlungen der Bank ans Licht kam, dass es tatsächlich Schwarzgeldgeschäfte gegeben hatte, schenkte man Mollath schließlich Gehör. Nach sieben langen Jahren in der Psychiatrie wurde er in einem Wiederaufnahme-Verfahren vom Landgericht Regensburg rehabilitiert - danach ging es um die Entschädigung, die ihm für die Jahre in der geschlossenen Anstalt zustanden.