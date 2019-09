Zahlreiche Menschen demonstrieren in Moskau. Archivbild

Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa

Mit einer beispiellosen Welle des Protests haben Medien und Kirchen die Verurteilungen friedlicher Demonstranten zu langer Haft in Straflagern kritisiert. "Gerichte können nicht als ein Mittel benutzt werden, um Andersdenkende zu unterdrücken", schrieben russisch-orthodoxen Geistliche in einem offenen Brief. Auch Vertreter der Kirche in Deutschland unterzeichneten.



In jüngster Zeit waren einige regierungskritische Menschen zu Straflager verurteilt worden - laut Kritiker ein Versuch der Einschüchterung.