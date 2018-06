Dass der Job als BAMF-Präsidentin herausfordernd sein werde, war der Juristin Cordt von Anfang an klar. Doch sie habe Nerven so stabil wie die Stahlseile der Golden-Gate-Brücke, hatte sie einmal gesagt. "Meine Aufgabe wird sein, die Behörde so auszurichten, dass wir krisenfest sind", sagte sie bei ihrem Start. Eine "Mission Impossible", also eine unlösbare Aufgabe, meinten einige BAMF-Kenner.