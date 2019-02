Jose Gimenez' Torjubel gegen Juventus Turin

Quelle: reuters/Segio Perez

Juventus Turin hat eine ordentliche Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League verspielt. Der italienische Rekordmeister verlor bei Atletico Madrid 0:2 (0:0). Jose Maria Gimenez (78.) und Diego Godin (83.) trafen spät für Atletico, das damit weiter auf das Erreichen des Endspiels am 1.Juni im eigenen Stadion hoffen darf.



Der einstige deutsche Nationalspieler Sami Khedira hatte nach einem Eingriff wegen Herzproblemen am Mittwoch in Madrid gefehlt. Das Rückspiel findet am 12.März statt.