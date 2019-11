Restaurator arbeitet am Gitterfenster des Grünen Gewölbes.

Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Zwei Tage nach dem Einbruch in die Schatzkammer Grünes Gewölbe in Dresden fehlt den Ermittlern noch immer eine konkrete Spur zu den Tätern. Es gebe keinen neuen Sachstand, sagte ein Sprecher der Polizei.



Zuvor hatte die Polizei unter anderem bestätigt, dass zwei Brände unmittelbar vor und nach der Tat mit dem Einbruch in Verbindung stehen. Zu dem Fall seien bislang 91 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, hieß es. Auf einem Portal können auch Bilder und Videos an die Polizei weitergegeben werden.