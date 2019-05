Mit ihrer Debüt-Single "Boombayah" schaffte es Blackpink 2016 sofort in die südkoreanischen Single-Charts. Seitdem haben sie sechs weitere Singles und ihr Debüt-Album "Blackpink in Your Area" veröffentlicht und landeten zuletzt auch vermehrt in den internationalen Charts. Das vor Kurzem veröffentlichte Musikvideo "Kill This Love" erreichte innerhalb von nur 24 Stunden über 56,7 Millionen Klicks auf YouTube. Damit überholten die vier Bandmitglieder - Jennie, Jisoo, Lisa und Rosé - Ariana Grandes "thank u, next"-Musikvideo, das zuvor den Rekord gehalten hatte. Nur wenige Tage später wurde Blackpinks Rekord schon wieder von der K-Pop-Boy-Band BTS eingestellt.