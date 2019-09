Wie die Idole mit uns interagieren, das ist mehr als Fans und Stars. Beyza, K-Pop-Fan

Vor Jahren hatte sie YouTube-Videos aus Südkorea gesehen und war begeistert: "Die waren bunt und ganz anders als das, was aus Amerika kommt." In den Texten gehe es nicht nur um Liebe und Party, sondern auch um gesellschaftliche Probleme, etwa Depression oder Mobbing. Aber auch die Tanzeinlagen überzeugten die 21-Jährige. Dahinter stecke jahrelanges Training, sagt die Chefredakteurin des deutschsprachigen Szenemagazins K*bang: "Das Prinzip ist eigentlich ganz simpel. Es gibt in Südkorea vor allem drei große Labels und die investieren quasi von jungen Jahren in ihre Künstler", so Isabelle Opitz.



"Die bewerben sich teilweise schon mit zwölf Jahren oder jünger." Etwa bis zur Volljährigkeit würden sie dann ausgebildet: Gesangs- und Tanzstunden, Verhalten in der Öffentlichkeit. "Wenn eine neue Gruppe kommt, ist die fertig." Die Shows von Monsta X, Cosmic Girls und KARD laufen am Samstagabend in Mannheim reibungslos. Die eingängigen Refrains, egal ob auf Englisch oder Koreanisch, werden lauthals mitgesungen. Die Ansprachen nach jedem Song euphorisieren das Publikum - es geht auch darum, welches das leckerste koreanische Essen ist und warum man das Land bereisen sollte.