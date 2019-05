Sein erstes Zwei-Stunden-Soloprogramm hieß "Ein Narr packt aus". Im Laufe der Jahrzehnte folgten 16 weitere Programme, wie aus der offiziellen Vita hervorgeht. Bis 1999 trat er regelmäßig auf der Bühne auf, seitdem war er noch gelegentlich bei Lesungen in kleinerem Kreis aktiv. Er war auch musikalischer Leiter der "Gonsbachlerchen", die Satire und Comedy mit Musik und Akrobatik verbanden. Bonewitz zog sich in seiner närrischen Karriere auch den Unmut der Vereinsfunktionäre zu, etwa mit seinem Lied: "Lieb Fassenacht musst wachsam sein, sonst schläft ganz Deutschland dir am Bildschirm ein!" (1972).