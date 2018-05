Die Telekom will beim Ausbau der Elektromobilität helfen. Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Deutsche Telekom will ihr Netz nutzen, um den Ausbau der Elektromobilität in Deutschland voranzutreiben. Vorstandschef Tim Höttges kündigte in der "Automobilwoche" an, ein flächendeckendes Ladenetz für E-Autos mit errichten zu wollen.



In Deutschland gebe es 380.000 Telekom-Kabelverzweiger. Diese Kästen haben eine Stromversorgung, eine Batteriepufferung und eine digitale Messstelle. "Da müssen wir vorne nur einen Stöpsel dranmachen, dann können alle Elektroautos daran tanken", so Höttges.