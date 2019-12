Ufo droht mit weiteren Streiks bei Lufthansa.

Quelle: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Die Kabinengewerkschaft Ufo bereitet Streiks in den nächsten Tagen bei der Lufthansa vor. Das geht aus einer Information an die Mitglieder hervor. Ufo möchte am Freitag über die konkreten Zeiten des Streikaufrufs informieren. Der Streik solle noch dieses Jahr stattfinden, bestätigte Ufo-Sprecher Nicoley Baublies.



Es habe über die Weihnachtsfeiertage noch Versuche der Schlichter für kurzfristige Lösungen gegeben. Diese seien erfolglos geblieben. Die Lufthansa wollte sich zunächst nicht äußern.