Neben den Klima-Eckpunkten wird im Kabinett am Mittwoch zudem eine Reform des sogenannten Aufstiegs-Bafögs auf den Weg gebracht. Wer sich zum Meister, Fachwirt oder auch in sozialen Berufen zum Beispiel zum Erzieher fortbilden lässt, kann künftig auf Antrag noch mehr Unterstützung vom Staat erhalten.

Die Zuschüsse werden erhöht. Zudem können Einzelne künftig auch mehrmals vom Aufstiegs-Bafög profitieren, bisher ist das beschränkt auf eine Fortbildungsmaßnahme.



Weitere Themen sind ein Gesetz, über das mehr und zuverlässige Daten zur Zahl der Wohnungs- und Obdachlosen in Deutschland erhoben werden sollen, und der Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit, demzufolge Ostdeutschland wirtschaftlich weiter aufholt. Zudem geht es um die Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021.