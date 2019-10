Wir waren noch nie so gut ausgestattet mit Investitionsmitteln. Ronald Pofalla, Vorstand Infrastruktur bei der Bahn

Es wird die größte und teuerste Netz-Erneuerung in der Geschichte der Deutschen Bahn, wie deren Infrastrukturvorstand vorrechnet. Zusammen mit Mitteln aus dem Bedarfsplan Schiene, dem Strukturänderungsgesetz und Geld für den Lärmschutz kommt Ronald Pofalla, zuständiger Vorstand für Infrastruktur, auf deutlich mehr als die Summen aus dem Klimaschutzpaket: "Wir waren noch nie so gut ausgestattet mit Investitionsmitteln: 156 Milliarden Euro bis 2030 ermöglicht uns alles, was wir an Neubaustrecken ausbauen wollen und was wir zum Unterhalt des bestehenden Systems brauchen, umsetzen zu können."