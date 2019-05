Bildungsministerin Anja Karliczek.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Das Bundeskabinett berät heute über den Plan von Bildungsministerin Anja Karliczek für einen Mindestlohn für Auszubildende. Wirtschaftspolitiker befürchten, dass eine Mindestvergütung von 515 Euro pro Monat viele Betriebe zu stark belasten könnte.



Außerdem will das Kabinett den Weg dafür frei machen, dass Jugendliche schon mit 15 Jahren Moped fahren dürfen - allerdings nur, wenn ihr Bundesland das so festlegt. Der Bund will den Ländern ermöglichen, das Mindestalter von derzeit 16 Jahren zu senken.