Flamenco-Tanz, Yoga, Bodybuilding - solange, bis der Kopf leer und der Körper erschöpft ist. Auch damit hat sich die Berlinerin Ines Thaller nach dem Mauerfall in ein neues Leben gekämpft. "Exzessiver Sport hat mir geholfen, mich zu spüren." Fast zwei Jahre ihres Lebens hat sie in einem DDR-Jugendwerkhof zubringen müssen. Es waren berüchtigte Einrichtungen, in denen "schwer erziehbare", aufmüpfige Kinder und Jugendliche zu sozialistischen Persönlichkeiten werden sollten - durch Härte, Abwertung, Arbeit ohne Schule. Schon zuvor war die unangepasste Jugendliche mit 15 Jahren in ein sogenanntes Jugendwohnheim gesteckt worden.