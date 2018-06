Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf zur sogenannten Brückenteilzeit beschlossen. Er sieht vor, dass Arbeitnehmer befristet in Teilzeit gehen und im Anschluss in Vollzeit zurückkehren können. "Im Kern geht es darum, dass die Arbeit zum Leben passt", erläuterte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Eine Million Beschäftigte wollten Teilzeit arbeiten, umgekehrt wollten 1,8 Millionen ihre Arbeitszeit aufstocken. "Beiden Gruppen hilft die Brückenteilzeit." Vor allem Frauen sollten künftig "nicht mehr in der Teilzeitfalle hängen" gelassen werden.