"Die hohen Mieten sind die neue soziale Frage", sagte Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) im Anschluss an die Kabinettssitzung in Berlin. Das Mieterschutzgesetz stärke die Rechte von Mietern und schütze Menschen vor Verdrängung. Das Paket enthält unter anderem eine Verschärfung der bereits geltenden Mietpreisbremse und Grenzen für die finanzielle Beteiligung von Mietern an Modernisierungskosten.