Der Zeitpunkt ist gut gewählt: Kurz vor den anstehenden Landtagswahlen hat die Bundesregierung Milliardenhilfen für die deutschen Kohleregionen auf den Weg gebracht. In Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen hängen noch Tausende Jobs an der Kohle. Am Sonntag wird in Brandenburg und Sachsen ein neuer Landtag gewählt.