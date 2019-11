Am Rande der Kabinettsklausur wurde bekannt, dass Gesundheitsminister Jens Spahn stärker gegen Lieferengpässe bei Arzneimitteln vorgehen will. Die Koalition plant Neuregelungen, damit der Bund direkt in die Verteilung und Vorratshaltung von Arzneimitteln eingreifen kann. Dazu strebt der CDU-Politiker unter anderem eine Meldepflicht an. Bisher sind solche Meldungen freiwillig. In Ausnahmefällen sollen auch Medikamente eingesetzt werden können, die nicht in deutscher Sprache gekennzeichnet sind - wenn der Arzt sie direkt bei Patienten anwendet.