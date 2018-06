Wir brauchen den Sozialstaat, aber er muss wesentlich effizienter werden. Arbeitgeberverband Gesamtmetall

Kritik kommt von den Arbeitgebern. Der Verband Gesamtmetall warnte laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland, mit der Beitragserhöhung für die Unternehmen drehe die Regierung an der Arbeitskostenschraube. "Der Sozialstaat wächst seit Jahren schneller als die Wirtschaft", heißt es in der Stellungnahme. Das berühre die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Die demographische Entwicklung werde den Sozialstaat noch extrem unter Druck setzen: "Wir brauchen den Sozialstaat, aber er muss wesentlich effizienter werden", heißt es demnach weiter.



Das Gesetz, das als besonders eilbedürftig erklärt wurde, kommt nun in den Bundestag. Zustimmungspflichtig im Bundesrat ist es nicht.