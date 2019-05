Rentner erhalten ab dem Sommer mehr als drei Prozent mehr Rente.

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Die Renten werden ab Mitte des Jahres merklich steigen. In Westdeutschland legen sie zum 1. Juli um 3,18 Prozent zu, im Osten sogar um 3,91 Prozent. Das Kabinett billigte eine Verordnung des Sozialministeriums. Minister Hubertus Heil (SPD) sprach von einer "außerordentlich erfreulichen Entwicklung bei den Renten".



Zugleich nähern sich die Ostrenten weiter an die Westbezüge an. Der Rentenwert im Osten steigt auf 96,5 Prozent des Westwerts. Das Rentenniveau steigt auf 48,16 Prozent an.