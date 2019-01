Dieses war zum 1. April 2011 eingeführt worden, nachdem das Verfassungsgericht eine bessere Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern bei der Berechnung der Hartz-IV-Regelsätze angemahnt hatte. Bedürftige Kinder, deren Eltern Hartz IV, Wohngeld oder den Kinderzuschlag erhalten, bekommen dadurch Unterstützung bei Bildungsausgaben wie etwa dem Essen in Schule und Kita, Fahrgeld, bei Schulausflügen, bei Nachhilfe wie auch für Beiträge in Sportvereinen oder den Musikunterricht. Derzeit sind das laut Arbeitsministerium etwa 2,5 Millionen Kinder.



Die Inanspruchnahme der Leistungen soll erleichtert werden. Der eigene Kostenanteil für Schulessen und für die Schülertickets entfällt. Damit werde die Mittagsverpflegung in Kita und Schule für etwa ein Fünftel aller Kinder kostenfrei gestellt. Die Bundesregierung verspricht sich davon "einen positiven Einfluss auf den Ernährungsstatus" dieser Kinder. Der Geldbetrag für den persönlichen Schulbedarf (Schulstarterpaket) wird um 50 Euro auf 150 Euro pro Schuljahr erhöht (Auszahlung von 100 Euro am 1. August und 50 Euro am 1. Februar). Ab 2021 soll diese Leistung dynamisiert werden. Nachhilfe soll künftig auch finanziert werden, wenn die Schüler nicht so schlecht sind, dass sie sitzenbleiben könnten.