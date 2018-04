Es scheint, als hätten so manche Ministerin und so mancher Minister der neuen Koalition vor allem partikulare Eigeninteressen, die sie schon mal deutlich vertreten. Die einen mehr, die anderen weniger auffällig. Ganz vorn dabei die Herren Spahn und Seehofer. Jens Spahn, die neue Gallionsfigur des konservativen Flügels der CDU, und Horst Seehofer, der CSU-Vorsitzende hatten sich in den letzten Wochen dadurch ausgezeichnet, dass mit sie mit ihren Interviews zum Islam, zu Armut und Hartz IV oder zu Recht und Ordnung in Deutschland tagelang die politische Debatte bestimmten – meist jenseits der Koalitionslinie und munter kommentiert und kritisiert vom politischen Partner SPD. Alles sehr zum Missfallen der Kanzlerin, die mit der Klausur im brandenburgischen Meseberg eigentlich das Zusammengehörigkeitsgefühl ihrer dritten Großen Koalition stärken will. Ein Arbeitsprogramm sollte entwickelt, eine Reihenfolge der Projekte, die jetzt anstehen, festgelegt und die Feststellung der neuen Koalition "Wir haben verstanden" untermauert werden.