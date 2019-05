Der ehemals ausgerottete Wolf breitet sich in Deutschland seit Jahren wieder aus: Im Jahr 2000 wurden in Sachsen erstmals wieder freilebende Wolfswelpen geboren. Bis heute ist Sachsen ein Bundesland mit einer der größten Wolfspopulationen, ebenso wie Brandenburg und Niedersachsen. Insgesamt breiten sich die Tiere vor allem im Nordosten Deutschlands aus. Aber auch etwa in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wurden sie schon gesichtet.



Nach offiziellen Angaben lebten in Deutschland im Monitoringjahr 2017/18 insgesamt 73 Rudel, 30 Paare und drei Einzeltiere. In 56 Rudeln wurden 218 Welpen bestätigt. Da gerade bei den Jungtieren aber die Sterblichkeit hoch ist, wird im Bundesumweltministerium von einer Gesamtzahl von nicht mehr als etwa 400 Tieren ausgegangen.