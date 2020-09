Die Bundeswehr ist an der Mission "Resolute Support" beteiligt.

Quelle: Michael Kappeler/dpa pool/dpa/Archivbild

Das Bundeskabinett hat für eine Verlängerung des Einsatzes deutscher Soldaten in Afghanistan um ein weiteres Jahr gestimmt. Die Obergrenze von bis zu 1.300 Soldaten soll dabei nach dem Willen der Ministerrunde erhalten bleiben. Das Kabinett stimmte für eine Fortsetzung bis zum 31. März 2021.



Die Bundeswehr ist in Afghanistan an der Nato-Ausbildungsmission "Resolute Support" beteiligt. Der Bundestag muss der Verlängerung des Mandats noch zustimmen.