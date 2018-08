Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter forderte als Konsequenz aus der diesjährigen Erntekrise eine Verschärfung der Bedingungen für Agrarsubventionen. Bereits heute flössen jährlich über fünf Milliarden Euro an Steuergeldern weitgehend ohne Auflagen in die deutsche Landwirtschaft, sagte er dem "Handelsblatt". "Diese Subventionen, über die gerade in Brüssel verhandelt wird, sollten in Zukunft nur noch solchen Betrieben zugutekommen, die umwelt-, tier-, klima- und artenfreundlich arbeiten", forderte er.