Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will sogenannte Konversionstherapien gegen Homosexualität verbieten. Am 10. April berief er laut Ministeriumsangaben eine Fachkommission ein, die Vorschläge machen soll, wie genau ein solches Verbot eingeführt werden kann. Der Abschlussbericht soll bereits im Herbst vorgelegt werden.



Sogenannte Konversionstherapien zielen darauf ab, Schwule und Lesben heterosexuell zu machen. "Homosexualität ist keine Krankheit und nicht therapiebedürftig", erklärte dazu Spahn. Deshalb sollten die Pseudotherapien verboten werden, was allerdings rechtlich "nicht so einfach" sei. Die Fachkommission solle deswegen "gute und tragfähige Lösungsansätze entwickeln".



Parallel zu Spahns Vorgehen gibt es auch eine Initiative mehrerer Bundesländer für ein Verbot der sogenannten Konversionstherapie. Die Bundesregierung solle ein solches Verbot und auch Strafen für Anbieter sowie Schadenersatzansprüche für Betroffene prüfen, heißt es in einem am Freitag im Bundesrat vorgestellten Antrag, hinter dem insgesamt sieben Länder stehen. Auch sollten sogenannte Homoheiler und ihre Organisationen keine öffentlichen Gelder oder medizinische Vergütungen mehr erhalten. Der Vorstoß wird nun zunächst in den Ausschüssen der Länderkammer beraten.



Quelle: AFP, KNA