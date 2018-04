Wie die Regierung, so die Gesellschaft? Zusammenhalt war das häufigste Wort, das Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung zum Beginn der Legislaturperiode benutzte. "Wie ein roter Faden" ziehe sich die Suche danach durch den innenpolitischen Teil des Koalitionsvertrages, sagte Merkel. Im besten Fall könne man am Ende der Legislaturperiode, also in dreieinhalb Jahren schon, bilanzieren: Der Zusammenhalt im Land sei "neu gewachsen", so Merkel. Die Kanzlerin führte eine Reihe von Maßnahmen an, wie das gelingen soll: Die Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, die Sicherung der Rente, der Ausgleich zwischen Zugewanderten und Einheimischen - all das soll zu mehr Zufriedenheit führen.