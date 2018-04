Die Mitglieder der neuen Bundesregierung stehen zusammen. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach den Misstönen der ersten Wochen will sich die Bundesregierung nun zusammenraufen. CDU, CSU und SPD versicherten am Rande der Kabinettsklausur in Meseberg, die deutsche Wirtschaft zu stärken. So sollen die Voraussetzungen für Investitionen, mehr Wohlstand und neue Arbeitsplätze geschaffen werden.



Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angekündigt, bis 2025 Vollbeschäftigung erreichen zu wollen. Um mehr Menschen in Arbeit zu bringen, soll eine Offensive für Langzeitarbeitslose gestartet werden.