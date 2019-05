Ich kann den anderen hier vertrauen. Afghanischer Architekt

Hier im Café ist sie unter Gleichgesinnten. Ein junger Mann in Jeans und Wollmütze am Nebentisch sagt: "Ich kann den anderen hier vertrauen." Was er meint: Vertrauen darauf, dass sie sein Leben in der eng vernetzten afghanischen Gesellschaft, in der es vielen darauf ankommt, was "die anderen" denken, nicht als seltsam oder verwerflich abtun. Der gelernte Architekt hat keine Stelle gefunden. Er entwickelt nun Online-Tutorien für junge Leute, die etwas Neues lernen wollen, und stellt sie ins Internet. Seine Familie findet nicht, dass das ein ordentlicher Beruf ist. Als er seinen Laptop aufklappt, um seine Website zu zeigen, fällt im Stadtviertel mal wieder der Strom aus. Viele Heime liegen jetzt im Dunkeln. Dann rattert draußen ein kleiner Generator los. Das Café wird zur Oase des Lichts.