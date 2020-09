Kabus bin Said al-Said, Sultan von Oman.

Der Sultan von Oman, Kabus bin Said al-Said, ist gestorben. Das berichtete die Nachrichtenagentur des Landes ONA. Er wurde 79 Jahre alt. Es wurde eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Medienberichten zufolge litt Kabus an Krebs.



Kabus hatte das Sultanat Oman fast 50 Jahre im Alleingang regiert und es von einem rückständigen Landstrich in einen modernen, prosperierenden Staat verwandelt. Er hatte weder Kinder noch Brüder. Sein Cousin Haitham bin Tarik al Said soll nun die Herrschaft übernehmen.