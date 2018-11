Absturzstelle der Kaczynski-Maschine 2010.

Quelle: dpa

Lech Walesa und Jaroslaw Kaczynski haben eine Schlichtung in einem Diffamierungsprozess zwischen dem ehemaligen polnischen Präsidenten und Nobelpreisträger und dem Chef der konservativen Regierungspartei in Polen abgelehnt.



Bei dem Streit geht es um einen Facebook-Eintrag Walesas, in dem er Kaczynski vorwirft, für die Flugzeugkatastrophe vor acht Jahren mit verantwortlich gewesen zu sein, bei der dessen Bruder und Staatschef Lech Kaczynski und 95 weitere Menschen ums Leben kamen.