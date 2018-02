Europaweit starben seit Freitag bereits mindestens 24 Menschen in der Kälte - neun in Polen, davon allein fünf in der Nacht zum Dienstag. In Warschau sank die Temperatur in der Nacht zum Dienstag auf minus 16 Grad. Vier Menschen erfroren in Frankreich, drei in Tschechien, fünf in Litauen, zwei in Rumänien und einer in Italien. In Kassel fanden Polizisten in der Nacht zum Dienstag an einer Bushaltestelle eine vermisste und völlig durchgefrorene 75-jährige Frau.