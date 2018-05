Die Kälte hat auch Chicago fest im Griff. Quelle: Stephen Chung/London News Pictures via ZUMA/dpa

Kälte, Schneesturm, dann noch mehr Kälte: Mit diesen Aussichten gehen Millionen Menschen an der Ostküste der USA in die nächsten Tage. Nachdem weite Teile der USA bereits seit Tagen von einer Kältewelle erfasst worden waren, droht vor allem dem Nordosten nun ein heftiger Schneesturm.



Betroffen von der in dieser Form seltenen Kälte ist die gesamte Ostküste. Am Mittwoch baute sich vor der Küste Nordfloridas ein Wintersturm auf, der auf seinem Weg erheblich an Kraft zulegen sollte.